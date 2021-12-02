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В Латвии назвали дату «нападения» России на Украину

Латвийский политолог Лиепниекс сообщил, что РФ планирует «напасть» на Украину в декабре

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Vasily Fedosenko/Reuters

Россия якобы собирается вторгнутся на Украину уже в декабре, заявил латвийский политолог Юргис Лиепниекс. По его мнению, целью «нападения» может стать захват украинских территорий, в том числе Одессы.

«Посидел тут с умным человеком, наша диванная экспертиза геополитики такова, что нападение России на Украину все же ожидается. Цель — Новороссия со столицей в Одессе. Вероятное время нападения — 23 декабря, когда цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах», — написал Лиепниекс в Twitter.

В комментариях к своему посту политолог также отметил, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию на Украине и получить сухопутное соединение с Крымом. При этом Лиепниекс подчеркнул, что украинская армия вряд ли сможет противостоять российской.

Ранее в Госдепе объявили, что Россия якобы подготовила планы действий против Украины.

В последние месяцы на Западе активно нагнетают ситуацию, указывая на предполагаемые угрозы российского вторжения на Украину и якобы усиление войск России у украинских границ. В Москве эту информацию последовательно опровергают, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны ВСУ.

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