В Латвии назвали дату «нападения» России на Украину

Россия якобы собирается вторгнутся на Украину уже в декабре, заявил латвийский политолог Юргис Лиепниекс. По его мнению, целью «нападения» может стать захват украинских территорий, в том числе Одессы.

«Посидел тут с умным человеком, наша диванная экспертиза геополитики такова, что нападение России на Украину все же ожидается. Цель — Новороссия со столицей в Одессе. Вероятное время нападения — 23 декабря, когда цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах», — написал Лиепниекс в Twitter.

В комментариях к своему посту политолог также отметил, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию на Украине и получить сухопутное соединение с Крымом. При этом Лиепниекс подчеркнул, что украинская армия вряд ли сможет противостоять российской.

Ранее в Госдепе объявили, что Россия якобы подготовила планы действий против Украины.

В последние месяцы на Западе активно нагнетают ситуацию, указывая на предполагаемые угрозы российского вторжения на Украину и якобы усиление войск России у украинских границ. В Москве эту информацию последовательно опровергают, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны ВСУ.