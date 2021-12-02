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Лукашенко заявил, что постоянно находится в контакте с Путиным

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Shamil Zhumatov/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что постоянно находится в контакте со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты — то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год», — сказал глава республики.

По его словам, отношения России и Белоруссии «наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно».

Ранее Лукашенко рассказал, почему раньше не признавал Крым российским. Он пояснил, что всегда надо задавать вопрос «зачем?»

Также белорусский лидер признался, что не планирует покидать большую политику.

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