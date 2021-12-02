Лукашенко объяснил, почему раньше не признавал Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему раньше не признавал Крым российским.

«Было много обсуждений на всех уровнях, как и по Абхазии. Всегда надо задавать вопрос – надо-не надо и что это даст? Любой шаг – надо задавать вопрос «зачем?», — заявил он в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.