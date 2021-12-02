Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России выявлено 33 389 случаев заражения коронавирусом за сутки 11:36
ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» объединят в одну компанию 11:31
Лукашенко заявил, что постоянно находится в контакте с Путиным 11:31
В Кузбассе машина врезалась в придорожное кафе 11:28
Рейтинг: жить в Москве дешевле, чем в Киеве 11:27
Реакция собаки, которую впервые за шесть лет сняли с цепи, попала на видео 11:25
«АвтоВАЗ» выпускает «пустые» Lada Vesta 11:22
В Минздраве рассказали, с какой недели беременности можно делать прививку от... 11:19
В КПРФ рассчитывают, что дело Рашкина закончится штрафом 11:18
ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб 11:12

Лукашенко объяснил, почему раньше не признавал Крым российским

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба президента Белоруссии/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему раньше не признавал Крым российским.

«Было много обсуждений на всех уровнях, как и по Абхазии. Всегда надо задавать вопрос – надо-не надо и что это даст? Любой шаг – надо задавать вопрос «зачем?», — заявил он в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

Все новости на тему:
Присоединение Крыма к России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть