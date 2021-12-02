Турчинов заявил, что украинцы не голосовали за «авторитаризм и коррупцию»

Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что нынешняя власть страны коррумпирована и бездарна. Об этом говорится на персональном сайте Турчинова.

Накануне на улицы Киева вышли сторонники оппозиционных партий, в том числе «Европейской солидарности» бывшего лидера государства Петра Порошенко. Турчинов является руководителем Центрального штаба партии.

«Никогда в парламенте не было столько грязного черного «бабла», как сейчас. Монобольшинство голосует за «бабло» и принимает законы, которые не дают нормально жить украинцам», — сказал он.

Он также предостерег президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению Турчинова, украинцы «этого не позволят».

По словам Турчинова, Зеленскому нужно определиться, что делать с текущей властью. Политик пообещал, что оппозиция предложит эффективные меры, а также отметил, что главное в «наведении порядка» — единение нации.

1 декабря в Киеве протестующие потребовали импичмента Зеленского — 30-ю годовщину проведения референдума о независимости Украина встретила протестами националистов и оппозиции против президента.