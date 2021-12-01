Британия задумала выйти из конвенции о правах человека ради борьбы с нелегалами

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна может выйти из Европейской конвенции по правам человека для более эффективной борьбы с потоком нелегальной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Джонсон во время выступления в палате общин парламента заявил, что правительство изучает все возможности «на правозащитном треке». Одной из таких мер и может стать выход из Европейской конвенции по правам человека, которая, по мнению некоторых членов правящей Консервативной партии, ограничивает власти в борьбе с нелегалами и помогает преступникам.

Известно, что в ближайшее время МВД Великобритании предложит парламенту варианты ужесточения наказания для нелегалов и для тех, кто помогает им попадать на территорию страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Франция готовится предложить Джонсону соглашение по урегулированию ситуации с мигрантами, которые уже несколько недель пересекают Ла-Манш в надежде добраться до Британии.