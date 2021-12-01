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Сбежавший от следствия экс-депутат от КПРФ нашелся в Лондоне

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывшего депутата Государственной думы РФ от КПРФ Владимира Бессонова, находящегося несколько лет в федеральном розыске, обнаружили в Лондоне, сообщают «Аргументы и факты».

По информации ростовского отделения КПРФ, Бессонов посетил съезд Коммунистической партии Великобритании. В своем выступлении экс-депутат рассказал о том, что в России еще живы социалистические идеи, руководство страны пользуется марксистской фразеологией, а также пожаловался на давление.

В 2018 году Бессонов был заочно приговорен Кировским районным судом Ростова-на-Дону к трем годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов совместно с другими лицами организовал несогласованный с властями митинг на площади перед резиденцией полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. На требования полиции остановить митинг Бессонов и другие его организаторы оказали сопротивление правоохранителям, пытающимся отключить громкоговоритель. Бессонов нанес полицейским травмы и повредил их одежду.

Бывший депутат неоднократно отрицал свою вину и говорил, что будет добиваться привлечения к уголовной ответственности полицейских. Экс-депутат не являлся на заседания суда, после чего его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук был объявлен в международный розыск.

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