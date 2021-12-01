Лавров назвал слова Лукашенко о ядерном оружии предостережением Западу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения на территории республики российского ядерного оружия вызвано безрассудной политикой Запада, передает ТАСС.

«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — сказал министр на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о перемещении ядерного оружия на восток Европы являются безрассудными, они направлены на конфликт.

Так Лавров прокомментировал слова Столтенберга о том, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие на территории Восточной Европы, если Германия откажется от предоставления своей территории для этого.

Ранее президент Белоруссии заявил, что не исключает возможности размещения в республике ядерного оружия. По его словам, белорусская армия не будет поддаваться на провокации Запада, но будет готова реагировать на попытки провокаций на границе Прибалтики, Польши и Украины.