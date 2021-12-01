Глава офиса Зеленского отверг обвинения в том, что он «русский шпион»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг обвинения в том, что он является «русским шпионом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я веду большое количество международных переговоров, встречаюсь с главами аппаратов президентов, сопровождаю «нормандский формат» и коммуницирую с американцами на разных уровнях <...> Если бы попытки навешивать на меня ярлыки, называть русским шпионом и так далее, имели под собой какие-то основания, они, наверное, создавали бы мне определенные проблемы», — сказал Ермак.

При этом он добавил, что его особенно не волнует то, что его «имя полощут в Facebook». По словам политика, куда важнее то, что для него в приоритете Украина и ее интересы.

Ранее сообщалось, что Ермак был вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) для дачи сведений по делу ЧВК «Вагнер».

На прошлой неделе бывший начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба заявил, что среди руководства страны есть «российский шпион». По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что Андрей Ермак якобы работает на российские спецслужбы, и у него есть кодовое имя «Тимофеев».