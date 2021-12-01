Партия Порошенко впервые обошла «Слугу народа» Зеленского

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые оказалась популярнее партии нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Среди респондентов, определившихся с выбором, за «Европейскую солидарность» высказались 17,1%, а за партию Зеленского — всего 15%. Далее идут «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко (13,3%) и находящаяся в процессе создании «Разумная политика» экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (9,9%).

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) занимает пятую строчку с 9,2%. В украинский парламент также сейчас могли бы пройти «Сила и честь» Игоря Смешко, «Украинская стратегия» экс-премьера Владимира Гройсмана, «Радикальная партия» Олега Ляшко и «Наши» Евгения Мураева. Остальные партии не набирают 5%.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Порошенко, что с наступлением морозов Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине. По его мнению, закупка электроэнергии у Минска — «ловушка цель которой — возвращение Украины в зависимость от российских энергоносителей».