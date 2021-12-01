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В Крыму прокомментировали возможный визит Лукашенко

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Крыму отреагировали на новость о вероятном визите президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что приезд Лукашенко положит начало сотрудничеству российского региона и Белоруссии.

Александр Форманчук — глава общественной палаты Крыма — отметил, что белорусскому президенту надо было посетить республику еще в 2014 году, когда она вошла в состав России.

«Мы видим, что Александр Григорьевич [Лукашенко] отбросил политику двойных стандартов и действует как настоящий союзник России. В Крыму всегда воспринимали Белоруссию как одну из дружественных республик. Это братский народ, наряду с украинским. Белорусы всегда любили приезжать в Крым на отдых», — сказал Форманчук.

Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это будет означать признание Крыма российской территорией.

После этого Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать «по полной программе», если Минск признает Крым российским.

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