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Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца этого года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца текущего года. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

«Я ей (и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель — «Газета.Ru») сразу сказал ...Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно», — заявил глава государства.

По его словам, белорусская сторона будет просить беженцев с Ближнего Востока, которые законно находятся на территории республики по туристической визе и в гостинице, «чтобы они вернулись обратно», поскольку гуманитарного коридора не будет.

Также Лукашенко рассказал, что Минск израсходовал на помощь и содержание беженцев на польско-белорусской границе около $25 млн. Как уточнил политик, речь идет о тратах на обеспечение мигрантов едой, лечением, на обогрев.

Ранее Лукашенко заявил, что причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев и санкции.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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Проблемы с мигрантами
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