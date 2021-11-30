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«Ради бога, пусть обращается»: в комиссии Госдумы по этике ответили на иск Рашкина

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал иск в суд из-за недопуска адвокатов на заседание, на котором с политика сняли неприкосновенность. Председатель думской комиссии по этике Отари Аршба рассказал «Газете.Ru», почему представители Рашкина не присутствовали на процессе.

«Это заседание комиссии, а не судебное заседание. Он письменно обращался, мы письменно ему ответили. Это во-первых. А во-вторых, я сейчас на региональной неделе, как и вся комиссия, все коллеги. Когда вернемся на следующей неделе, то ознакомимся с иском и будем разбираться», — сказал Аршба.

По словам депутата, заседание комиссии, которая вынесла вердикт по делу Рашкина, прошло без нареканий.

«У каждого человека есть право обращаться с иском, с жалобой, с заявлением. Ради бога, пускай обращается. Он не лишен никаких прав в этом смысле. С точки зрения чистоты проведения заседания комиссии я не сомневаюсь», — заключил политик.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Думе и Отари Аршбе. По словам Обухова, Рашкин обращался к Аршбе с заявлением, в котором просил пустить профессиональных адвокатов на заседание комиссии по этике. Он добавил, что и на заседании комиссии, и на последовавшем заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.

25 ноября Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности по представлению генпрокурора Игоря Краснова. Политика, ранее задержанного в Саратовской области с тушей лося в багажнике, обвиняют в браконьерстве.

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