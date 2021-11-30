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Рашкин подал в суд на главу комитета Госдумы по этике Аршбу

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РИА «Новости»

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал «Интерфаксу», что лишенный неприкосновенности депутат Валерий Рашкин подал иск на Госдуму и председателя комиссии по этике Отари Аршбу.

«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон Рашкин, в лице своего представителя 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением», — отметил Обухов.

Он напомнил, что на заседаниях комиссии и всех депутатов Госдумы присутствовала сторона государственного обвинения, а защиту не допустил Аршба. По словам Обухова, в КПРФ будут следить за движением иска в суде.

«Рашкин был заведомо поставлен в неравное отношение, поскольку не обладая опытом и юридическими познаниями в степени необходимой для профессионального состязательства с представителями государственного обвинения, которые принимали участие в заседании комиссии, он не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений», — подытожил представитель КПРФ.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.

25 ноября Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата.

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