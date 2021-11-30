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Патриарх Кирилл наградил Жириновского орденом

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patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя ЛДПР Владимира Жириновского орденом благоверного князя Даниила Московского I степени. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Встреча между политиком и патриархом состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. Сообщается, что Жириновскому вручили орден за «вклад в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения».

«В вашей деятельности всегда просматривалась забота о народе и доброе отношение к церкви, что мы ценим. Это те параметры, которые определяют подлинный профиль политика; это и его отношение к стране, к народу и к духовным ценностям народа и государства», — приводит слова патриарха пресс-служба.

Политик, в свою очередь, отметил, что это «самая дорогая награда», поскольку она «исходит от нашего высшего духовного лица».

Патриарх Кирилл ранее рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», что каждый день молится о народе России, президенте, стране и Русской православной церкви.

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