Депутаты возмутились новой зарплатой мэра Красноярска

Красноярские депутаты от ЛДПР и КПРФ негативно оценили повышение зарплаты мэру Красноярска Сергею Еремину, сообщает издание «Проспект мира». Теперь зарплата градоначальника составляет 300 тыс. рублей в месяц.

Ранее депутаты, которые выступили за повышение зарплаты Еремину, заявили, что «250 тысяч для главы города — это смешно», приводит их слова издание.

Депутат от ЛДПР Роман Крастелев отметил, что было бы лучше повысить зарплату главам муниципалитетов, и что у водителей маршрутных автобусов «ответственности больше, чем у мэра». Депутат от КПРФ Александр Амосов назвал повышение мэрской зарплаты «вредным».

Единорос Еремин работает мэром города с 2017 года. В 2018 году его вызывали на допрос в Следственный Комитет. Представители мэра сообщали, что Еремин давал свидетельские показания по делу о крушении моста в Минусинске в 2016 году, когда он служил в качестве министра транспорта Красноярского края. Региональное издание NGS24 тогда сообщало со ссылкой на источники, что допрос мог быть связан с хищением бюджетных средств.

Годом позже Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной по обвинению в получении взятки. Еремин тогда отметил, что придерживается позиции справедливости и выступил за разрешение ситуации по букве закона.