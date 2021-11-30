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Нардеп Рады вышел из партии «Слуга народа» из-за разногласий с Зеленским

«Слуга народа» вышел из партии из-за кадровой политики Зеленского

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РИА «Новости»

Народный депутат Роман Соха вышел из партии «Слуга народа» из-за разногласий с кадровой политикой президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «УНИАН».

«Вы обещали новую генерацию государственников: с горячим сердцем, светлым умом, кристально чистой репутацией. Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем [руководителя] Офиса президента. Это бывший функционер пророссийского «Оппозиционного блока». Он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии», — заявил Соха.

Ранее он был избран в парламент по 75-му избирательному округу от Запорожской области. Соха обвиняет Ростислава Шурму в том, что он не следует «европейскому пути» Украины и представляет старую, коррупционную систему.

«Я неоднократно обращался к руководству партии и фракции, доносил до сведения мнение людей, которые устали от этих скандалов и теряют надежду на перемены. Но нас не слышат. Для меня лично Шурма - это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение», — заявил Соха.

Ранее глава Минкульта Украины уволился из-за реформы Госкино.

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