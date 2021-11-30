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В СВР заявили о давлении США на Европу в сдерживании России

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Mikhail Metzel/AP

В попытках сдержать Россию США активно давит на Европу, сообщили ТАСС в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России.

«По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой», — отметили в ведомстве.

По сообщениям пресс-службы, представители США и Великобритании «манипулируют ложными сведениями» о ситуации на границе с Украиной и готовящемся «вторжении» РФ на территорию страны. Действия Вашингтона ставят страны Евросоюза в неловкое положение. Европейские государства, подчеркнули в СВР, не желают «кормить» власть Украины, в которой высок уровень коррупции.

«Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. <...> В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера», — сказали в пресс-службе.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обещает России «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «фальшивкой США» информацию о «вторжении» России на Украину. Со слов главы СВР, целью таких действий является подталкивание «мало контролируемого» Киева к новому разжиганию конфликта на территории Донбасса, а Украина для американцев играет роль «расходного материала».

До этого военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил в интервью Bloomberg, что для начала предполагаемого «вторжения» на Украину России необходимы подходящие погодные условия. В другом материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к «крупномасштабному вторжению» на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.

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