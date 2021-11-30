Главного вирусолога США сравнили с «Ангелом Смерти из Освенцима»

Ведущая Fox News Лара Логан сравнила главного американского вирусолога Энтони Фаучи с нацистским врачом Йозефом Менгеле, также известным под прозвищем «Ангел Смерти из Освенцима». Ее слова прозвучали в понедельник вечером во время обсуждения нового штамма коронавируса «омикрон» в эфире телеканала.

«На данный момент Фаучи не представляет для людей науку. Для них он как доктор Йозеф Менгеле, нацистский доктор, который проводил эксперименты над евреями во время Второй мировой войны в концентрационных лагерях. Это то, что я слышу от людей по всему миру.

Йозеф Менгеле проводил медицинские опыты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Прозванный Ангелом Смерти, Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.

Ранее несколько ведущих Fox News допустили, что демократы могут выдумывать новые варианты COVID-19, чтобы обмануть людей в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс.