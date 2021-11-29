Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Причины подобного решения не уточняются. Руснак был назначен начальником департамента в сентябре 2019 года.

Ранее СБУ сообщила, что расследует дело «по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти».

До этого сам Зеленский сообщил, что спецслужбы уведомили его о готовящемся государственном перевороте. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.

Ахметов назвал ложью слова украинского лидера о своем участии в подготовке госпереворота. По его словам, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».