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Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

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Офис Президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Причины подобного решения не уточняются. Руснак был назначен начальником департамента в сентябре 2019 года.

Ранее СБУ сообщила, что расследует дело «по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти».

До этого сам Зеленский сообщил, что спецслужбы уведомили его о готовящемся государственном перевороте. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.

Ахметов назвал ложью слова украинского лидера о своем участии в подготовке госпереворота. По его словам, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».

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