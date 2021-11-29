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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг России и Белоруссии

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Белоруссии и России, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Речь шла о ситуации вокруг Беларуси и России, а также о графике совместной работы и предстоящих встреч», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказал, что в ходе беседы президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе и обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

По мнению американского госсекретаря Энтони Блинкена, благодаря миграционному кризису Лукашенко пытается «отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

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