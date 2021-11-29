Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Запасы газа на Украине за неделю упали до 16,4 млрд кубометров 19:12
Офтальмолог по ошибке прооперировала пациенту не тот глаз 19:07
«Спартак» на последних секундах вырвал ничью у «Уфы»... 19:04
Пресс-служба шахты «Листвяжной» ответила на слова горняков... 19:03
Совет директоров Twitter выбрал нового гендиректора компании 19:01
Названы лучшие приложения Google Play 2021 года 19:00
Медведев призвал не допустить появления этнических анклавов в России 19:00
В 2021 году россияне набрали ипотеки на рекордные 4,28 трлн рублей 18:56
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Наумова 18:46
Грушко обвинил НАТО в искусственном нагнетании ситуации в Черном море 18:45

В МИД заявили, что ответственность за миграционный кризис в Белоруссии лежит на НАТО

Замглавы МИД Грушко: в миграционном кризисе на границе Белоруссии виновата НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Ответственность за миграционные потоки на границе Белоруссии лежит на НАТО. Об этом в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Мы не должны забывать о причинах этих миграционных потоков. Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», — сказал он.

По словам Грушко, происходящее является результатом «действий «мирного» НАТО по геополитическому освоению пространств».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее президент Литовской балтийской республики Гитанас Науседа заявил об отсутствии надежд на то, что миграционный кризис у границ стран — членов Евросоюза с Белоруссией близок к разрешению. По его словам, ситуация на границе является непредсказуемой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть