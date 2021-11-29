В МИД заявили, что ответственность за миграционный кризис в Белоруссии лежит на НАТО

Ответственность за миграционные потоки на границе Белоруссии лежит на НАТО. Об этом в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Мы не должны забывать о причинах этих миграционных потоков. Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», — сказал он.

По словам Грушко, происходящее является результатом «действий «мирного» НАТО по геополитическому освоению пространств».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее президент Литовской балтийской республики Гитанас Науседа заявил об отсутствии надежд на то, что миграционный кризис у границ стран — членов Евросоюза с Белоруссией близок к разрешению. По его словам, ситуация на границе является непредсказуемой.