«Россия разговаривать не будет»: в Госдуме ответили на идею Эрдогана стать посредником между РФ и Украиной

Россия откажется от помощи Турции в разрешении российско-украинского конфликта, если президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь поднимать тему возвращения Крыма, заявил «Газете.Ru» председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников. Так депутата прокомментировал предложение турецкого президента стать посредником между Россией и Украиной.

«Если у него есть какие-то предложения, учитывая его неформальные отношения с Путиным и Зеленским, наверное, он что-то может. В данной ситуации ясно, что российская сторона и Путин в том числе скажет: «слушай, конечно хорошо, что ты подключился, если ты решишь проблемы, которые не решили французский президент и немецкая канцлер, то пожалуйста, на здоровье». Если [Турция] заставит украинцев выполнять минские соглашения, то, мне кажется, Путин и Россия будут только за. Но, естественно, условием таких возможных контактов, переговоров и решений все равно будет прежде всего выполнение того, что Украина взяла на себя. Если же это будет уловка, которая позволит Украине уходить и начать разговор о Крыме, тогда тут вообще не стоит не то что связываться, а вообще разговаривать», — заявил Калашников.

Политик напомнил, что отношения России и Турции хоть и носят партнерский характер, однако между ними есть разногласия по теме принадлежности Крыма и Москва считает позицию Турции неприемлемой.

«Известна позиция Турции на этот счет и нам нечего делать с такими посредниками на этих переговорах. Переговоры могут вестись вокруг Донбаса, если он готов повлиять на позицию Украины, но не более того. Что касается Крыма, то Россия ни с кем разговаривать не собирается и не будет», — заключил Калашников.

Ранее Эрдоган заявил, что Турецкая столица намерена принять участие в решении российско-украинского конфликта. Турецкий президент отметил, что эта тема будет обсуждаться с Москвой и Киевом.