В Совфеде назвали цель вбросов об «агрессии» России против Украины

Информация об «агрессии» России против Украины вбрасывается с целью дестабилизации безопасности в Европе и мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на профильном заседании. Его слова приводит РИА «Новости».

«Уместно вспомнить недавние провокационные сплетни и слухи, распространяемые из-за океана и подхваченные в Европе, о якобы планируемом Москвой нападении на Украину. Такого рода массированные вбросы трудно рассматривать иначе, как попытки обрушить остатки системы безопасности и мирного сосуществования как на европейском континенте, так и в мире в целом», — отметил сенатор.

По словам Климова, такие попытки не имеют ничего общего с «демократией, правами человека и верховенством закона».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, как западным странам развалить Россию.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность помочь Москве и Киеву преодолеть кризис в отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе. Он также подчеркнул, что истерика, которую нагнетают в англосаксонских и украинских СМИ, а также президент Украины Владимир Зеленский, беспочвенна.

Киев, в свою очередь, считает, что Россия якобы стремится провалить минские договоренности, для того, чтобы обеспечить себе свободу действий, а также делает все, чтобы эти соглашения не приносили пользы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет закончить войну в Донбассе, подчеркивая, что не борется «за власть», а борется за Украину, за «важные вещи».