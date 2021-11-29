В турецком издании впервые опубликовали фото жены президента Туркмении Бердымухамедова

Турецкое издание Son Dakika опубликовало фотографию жены президента Туркмении Огульгерек Бердымухамедовой.

Статья в газете была посвящена встрече президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась в Ашхабаде 27 ноября. Первая леди страны попала в объектив фотографов во время банкета.

Это первый случай, когда в СМИ появляется фото Бердымухамедовой. Во время репортажей президента республики часто показывают в окружении его детей и внуков, в то время как супруга всегда оставалась за кадром.

Ранее сообщалось о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подарил казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву коня и борзую собаку. Токаев поблагодарил туркменскую сторону за уважение, которое она продемонстрировала народу Казахстана, и за «прекрасные подарки». После этого лидерам государств показали шоу конных наездников.