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Украинский министр назвал Белоруссию «источником нестабильности» в регионе

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белоруссия является «источником нестабильности» в регионе, угрожающим соседним регионам. Об этом он сказал в интервью латышскому изданию Delfi.

«Для нас (для Украины — прим.) это означает значительное растягивание ресурсов для защиты границы с Белоруссией. Это отвлекает наши силу и внимание», — подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, несмотря на то, что нелегальные мигранты пока не пытаются пересечь границу между Украиной и Белоруссией, происходящее с беженцами на белорусской границе заставляет Киев задействовать дополнительные ресурсы, военных и полицейских «из-за необходимости быть готовыми к большому числу потенциальных угроз одновременно».

Кулеба также назвал целесообразными прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Киев нагнетает тему «угрозы» от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от «западных кураторов».

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Проблемы с мигрантами
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