ЕСПЧ может отменить решения украинских судов в отношении экс-президента Януковича

Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича, которую он подал еще шесть лет назад, сообщил адвокат Ростислав Кравц, слова которого приводит «Капитал».

По его словам, с высокой долей вероятности ЕСПЧ может отменить решения украинских судов, признавших бывшего президента страны главным и единственным виновником потери Крыма.

«Вероятность выигрыша Януковича в ЕСПЧ очень высока. Вопрос в том, как ЕСПЧ будет оценивать события на «майдане», будет ли он оценивать их с точки зрения законности, либо он признает, что некие процессы могут происходить вне норм законодательства, и что в дальнейшем революцию можно как-то легализовать», — сказал защитник.

Как он отметил, если это действительно произойдет, это окончательно подорвет доверие к ЕСПЧ.

«Потому что, если мы хотим соблюдать права человека и придерживаться норм законодательства, то мы должны их соблюдать, а не выдумывать себе политические основания для того, чтобы не делать этого», — сказал Ростислав Кравец.

Ранее сообщалось, что Янукович не согласился со своим «самоустранением с должности президента».