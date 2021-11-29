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На Украине предложили Западу план «развала России»

Экс-министр иностранных дел Украины Огрызко предложил Западу план «развала России»

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире «5 канала» заявил, что страны Запада должны развалить Россию на 10-15 отдельных «демократических» государств.

Одной из причин для этого политик назвал стремление Москвы «восстанавливать свои имперские амбиции». Экс-глава украинского МИД считает, что «Россию в этой ее форме» ждет такая же участь, какая была у СССР — распад.

«Представьте себе, что на месте нынешней Российской Федерации создается группа независимых – 10-15 государств, которые не являются ядерными, которые никому не угрожают, которые в целом поступательно становятся частью цивилизованного мира. Кто от этого выиграет? Да все выигрывают», — выразил мнение Огрызко.

По его словам, не приходится надеяться на то, что эти процессы в России произойдут без внешнего вмешательства. В связи с этим, уверен бывший дипломат, Западу необходимо идти до конца, «делать все для того, чтобы на месте России возникли по-настоящему демократические государства». При этом он отметил, что для этого потребуется несколько сотен миллиардов долларов.

Ранее Огрызко заявил, что Киев должен нанести ракетные удары по российским городам.

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