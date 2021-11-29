Лукашенко заявил об убийстве еще одного беженца на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе, пишет »БелТА».

«Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный »,— сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, белорусские правоохранители выяснят, кто «за этим стоит».

«Это ж представьте - «демократы». До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся»,— подчеркнул Лукашенко.

Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил, что литовские силовики бросили тело избитого беженца на границе с Белоруссией в спальном мешке.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.