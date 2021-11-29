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В Испании десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста

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tarragonajucil/Twitter

Десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста в Мадриде против изменений закона о безопасности, которые, как они утверждают, помешают им выполнять свою работу, сообщает агентство «Reuters». 

«Они должны либо оставить нынешний закон в его нынешнем виде, либо сделать его лучше для полиции и для граждан», — сказала агентству офицер гражданской гвардии Ванесса Гонсалес.

Испанское правительство предложило реформы, по которым несанкционированное фотографирование или осуществление записей полицейских во время демонстраций и последующее распространение этих материалов в СМИ не будет классифицироваться как серьезное правонарушение.

Кроме того, полиция, согласно этим предложениям, должна будет использовать менее жесткие меры на акциях протеста. Решение было принято после того, как несколько человек получили серьезные ранения резиновыми пулями, выпущенными полицейскими. 

Время содержания под стражей задержанных на протестах подозреваемых сократят с шести часов до двух, а штрафы будут пропорциональны размеру заработка правонарушителей. 

В феврале акция протеста в Барселоне переросла в беспорядки.

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