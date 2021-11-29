Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии

Глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Волков заявил, что Выборы в парламент Киргизии прошли в соответствии с демократическими принципами и конституцией республики. Его слова приводит ТАСС.

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 28 ноября 2021 года проведены в соответствии с конституцией и конституционным законом о выборах президента, прошли на альтернативной основе, были открытыми и прозрачными и отвечали общепризнанным принципам демократических выборов», — сказал Волков.

По его словам, процесс голосования соответствовал киргизскому законодательству и проходил в спокойной обстановке. Волков добавил, что наблюдатели СНГ отметили незначительные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли повлиять на результат.

Ранее сообщалось, что несколько политических партий Киргизии требуют отменить итоги выборов в парламент страны и провести расследование массовых нарушений в ходе предвыборной кампании. Представителей партии беспокоит, что к окончанию голосования «неожиданно или специально» произошел сбой работы центрального сервера ЦИК.