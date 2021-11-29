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Трамп объяснил, что помешало наладить сотрудничество с Россией

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Pablo Martinez Monsivais/AP

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News, что не позволило наладить взаимодействие с Россией.

Во время беседы с журналистами он поднял тему опровергнутых обвинений со стороны внутриполитических противников в сговоре с Москвой, который якобы был во время избирательной кампании 2016 года.

«Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией», — заявил бывший глава Белого дома.

По словам политика, клеветническая кампания, которая велась против него большую часть его правления, также помешала добиться «очень хороших» результатов для двух стран.

«Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: «О, он любит Россию». Эти люди больные», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора Джона Дарема подтвердили то, что обвинения о тайных связях с Россией с самого начала были обманом и были придуманы Хиллари Клинтон и демократами.

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы.

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Отношения России и США
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