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В Дохе прошли переговоры представителей ЕС и Талибана*

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Reuters

В катарской столице Дохе прошла встреча представителей Европейского союза с членами движения «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает «Интерфакс».

Стороны выразили серьезную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане с приближением зимы. Делегация ЕС заявила, что союз продолжит оказывать гуманитарную помощь нуждающимся афганцам в соответствии с принципами гуманности.

Представители Афганистана заявили о своей приверженности верховенству права и добросовестному управлению, а ЕС призвал временное правительство предпринять «быстрые, значимые и конкретные шаги» к созданию инклюзивного правительства, которое представляло бы афганское общество.

Также представители талибов подтвердили обязательство Кабула не позволять использовать территорию Афганистана для размещения и финансирования лиц или групп, представляющих угрозу терроризма.

«Этот диалог не подразумевает признания ЕС временного правительства (Афганистана ), но является частью оперативного взаимодействия в интересах ЕС и афганского народа», — отметили представители ЕС

Ранее посол Японии в Афганистане Такаси Окада в Кабул встретился с представителями движения «Талибан в ходе трехдневного визита в Кабул.

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