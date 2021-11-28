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В Латвии заявили, что ЕС и НАТО должны дать сигнал Москве о «четких последствиях» эскалации

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Global Look Press

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Евросоюз и НАТО должны дать сигнал России, что в случае эскалации на границе с Украиной последуют «очень четкие последствия». Об этом сообщает РИА «Новости».

Кариньш подчеркнул, что в текущий момент в ЕС наблюдается несколько видов гибридных угроз одновременно. Одна из них – это миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей и Евросоюза, а вторая — это концентрация российских войск у границ Украины.

«Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», — рассказал Кариньш.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро.

Она подчеркнула, что действия Евросоюза по введению санкции против отдельных лиц и определенных институтов координируют с Великобританией, Соединенными Штатами и Канадой.

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