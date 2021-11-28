В Совфеде раскритиковали выстрел украинского журналиста в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал преступлением поступок украинского журналиста Юрия Бутусова, который выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Джабаров подчеркнул, что действия журналиста являются спланированной пиар-акцией «не очень умного человека».

«И используется запрещенное на юго-востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями вооружение <...> Он стреляет по мирным жителям, и у следственных органов в ДНР есть все основания возбудить уголовное дело. И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил», — заявил сенатор.

Журналист Бутусов, который не является военнослужащим, совершил выстрел из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. Мужчина подчеркнул, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) провели в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе танковые учения.