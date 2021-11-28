На Украине рассказали, какое оружие поможет «дать отпор» России

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в эфире телеканала «Прямой», что поставка оружия из стран НАТО позволит Украине остановить российскую агрессию.

По его словам, Киеву нужно повысить цену, которую Москве придется заплатить за агрессию против Украины. Политик рассказал, что уже встречался с «восемью четырехзвездочными генералами» американской армии, у которых попросил военной помощи.

Он отметил, что Киев должен получить от Соединенных Штатов «начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и завершая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские вооруженные силы».

Ранее газета «Известия» сообщила, что страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к границам Белоруссии для «сдерживания России».