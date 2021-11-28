Экс-премьер Литвы заявил, что Грузия и Украина не вступят в ЕС раньше 2040 года

Экс-премьер Литвы и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что постсоветские страны не смогут вступить в Евросоюз раньше 2040 года из-за законодательства союза. Его слова приводит газета Lietuvos rytas.

«Если ЕС не изменит свои установки по расширению сообщества и Украине, Грузии и Молдавии не будет предложен амбициозный план по вступлению в ЕС, их интеграции раньше 2040 года ожидать не стоит», — сказал политик.

Кубилюс предложил этим странам на начальном этапе интеграции членство по примеру Норвегии и Исландии в Европейском экономическом пространстве. А дальше допустить Киев, Тбилиси и Кишинев на внутренний рынок Евросоюза, где они пользовались бы всеми преимуществами единого рынка, но пока не имели бы права участвовать в приеме решений сообщества.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Украина «в будущем» станет членом Евросоюза и НАТО.