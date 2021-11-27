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Кулеба возмутился предложением депутата ФРГ вовлечь Киев в кризис с мигрантами

Глава МИД Украины счел идею привлечь Киев к кризису с мигрантами «высокомерием»

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Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не станет рассматривать предложение депутата Социал-демократической партии Германии Нильcа Шмида вовлечь Украину в решение миграционного кризиса на белорусско- польской границе. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Zeit.

Он подчеркнул, что Украину с Германией и Евросоюзом связывают «прекрасные отношения».

«Мы всегда рады обсудить на дипломатическом уровне важные для нас вопросы. Но то, как сформулированы предложения, — это высокомерие, которого мы не заслуживаем. Поэтому мы не будем рассматривать такие неуважительные предложения», — сказал он, добавив, что Шмид предложил просто отодвинуть эту проблему подальше, чтобы об этом позаботилась Украина.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил вовлечь Украину в решение проблемы беженцев на границе с Белоруссией и открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу. По его словам, ЕС не может просто открыть внешние границы для тысяч нелегалов, для этого нужна «упорядоченная процедура», которую можно проводить, например, на Украине, где политик предложил временно размещать беженцев.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил немецким депутатам взять по несколько мигрантов к себе домой.

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