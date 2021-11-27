Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Американский журналист: история Овечкина становится все лучше и лучше 22:38
Британский посол объяснила, как Украине перестать зависеть от российского газа 22:32
Посол России предостерег от проверки России на прочность 22:31
Путин заявил, что в основе КВН не просто шутки 22:28
Глушаков оценил результат жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России 22:27
В Совфеде объяснили несостоятельность призыва генсека НАТО к РФ по поводу... 22:13
Тренер «Монако» Ковач сравнил Головина с Месси 22:05
Посол РФ в США рассказал, как выгоняют российских дипломатов 21:56
Туктамышева рассказала о своем самом сильном страхе накануне Гран-при в Сочи 21:53
Панарин: я потерял $5 тыс, но спасибо генеральному менеджеру за контракт... 21:48

На выборах в Индии победил мертвец

В Индии на местных выборах победил умерший две недели назад политик

close
100%
Depositphotos

На выборах в местный совет в селе Бихар, находящемся в индийском округе Джамуи, победил политик, который умер за две недели до голосования. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно размещенной информации, о казусе стало известно во время церемонии, на которой представители избиркома и местных властей вручали победителям официальные удостоверения о результатах голосования. В это время выяснилось, что Сохан Мурму отсутствует. Когда связались с его родственниками, стало известно, что победитель скончался 6 ноября, за две недели до выборов.

По словам членов семьи покойного, его последним желанием было одержать победу на голосовании. По этой причине они не проинформировали власти о его смерти.

«Ни один житель деревни также нам ничего не сообщил. Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание», — отметил представитель местных властей.

Уточняется, что сложившаяся ситуация поставила местные власти в тупик. В настоящее время они обратились в избирательную комиссию с просьбой о признании результатов выборов недействительными.

Ранее сообщалось, что первая женщина на посту премьера Швеции Андерссон подала в отставку через несколько часов после назначения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть