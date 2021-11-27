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Немецкий политолог назвал будущего канцлера ФРГ Шольца проблемой для США

Политолог Рар: выступающий против оружия США в Германии Шольц станет проблемой для Вашингтона

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Global Look Press

Будущий канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц, выступающий против американского ядерного оружия на территории Германии, может стать проблемой для США. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью интернет-изданию 47news.ru.

«В чем-то Шольц — проблема для Вашингтона, потому что его партия выступает за то, чтобы убрать атомное оружие с территории страны», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что сторонники социал-демократической партии Германии (СДПГ) отличались более критичным взглядом на США, в отличие от христианских демократов (партии действующего канцлера Ангелы Меркель). По его словам, «серьезные трения» между ними могут вызвать и споры по оборонному бюджету.

Ранее стало известно, что Германия может отказаться от размещения американского ядерного оружия — такие планы вынашивают партии, создающие правящую коалицию. В случае такого сценария, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, США, Польша и страны Балтии могут просить разместить оружие у них, что усилит напряженность в отношениях с Россией и будет сигнализировать другим игрокам о разногласиях внутри альянса.

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