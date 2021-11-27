Захарова обвинила Запад в «раскачивании» ситуации в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад старается «помогать» Белоруссии путем раскачивания внутриполитической ситуации в стране. Об этом дипломат написала на своей официальной странице в Facebook.

«Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри», — отметила Захарова.

По ее словам, глава Евросовета Шарль Мишель обещал выделить «народу Белоруссии» €53 млн на поддержку так называемого мирного перехода власти в стране. В Германии в свою очередь также гарантировали выделение €21 млн «на развитие гражданского общества в стране».

«То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», — подчеркнула Захарова.

Димломат полагает, что поводом для введения санкций и других ограничений против Минска «стал спровоцированный самим же Евросоюзом миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет конфликта и введения новых санкций в отношении Минска, но в то же время он отметил, что «рад» тому, что уже введенные в отношении белорусских авиакомпаний ограничения привели к «уменьшению напряжение на этом направлении» и тому, что «нет нового прибытия нелегальных мигрантов».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.