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Глава СВР Нарышкин обвинил США в попытках разжечь конфликт в Донбассе

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Россия должна сохранять свою обороноспособность на фоне действий США по дестабилизации ситуации на территории Донбасса, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Цель [США] — попытаться <...> с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Для Соединенных Штатов Америки Украина — это такой во всем, во всей этой истории, расходный материал, но [у них есть] желание конфликт разжечь, разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку», — отметил руководитель СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия не собирается «вторгаться» на Украину, а информация об этом является «пропагандисткой акцией Госдепа США».

В свою очередь военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал в интервью Bloomberg, что для начала предполагаемого «вторжения» на Украину России необходимы подходящие погодные условия.

В Bloomberg публиковалась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

В еще одном материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к «крупномасштабному вторжению» на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.

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