Захарова оценила войну США в Афганистане

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram об итогах войны, которую США и их союзники 20 лет вели в Афганистане.

По ее словам, военные действия поставили Афганистан на грань гуманитарной катастрофы, причем, Вашингтон продолжает усугублять кризис.

«Но что самое абсурдное: обещая выделить Афганистану гуманитарную помощь, американцы не отдают замороженные в своих банках многомиллионные афганские авуары, и когда они будут переданы законным владельцам — неясно», — возмутилась Захарова.

Она добавила, что усилиями американского министерства обороны афганская кампания превратилась в «коррупционную черную дыру».

Ранее представитель МИД заявила, что Москва и Вашингтон не смогут нормализовать отношения, пока не будет решен вопрос с российской дипломатической собственностью.