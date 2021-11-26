В США отреагировали на заявление Зеленского о якобы готовящемся перевороте

В госдепе США ждут дополнительной информации после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в его стране перевороте, сообщает РИА «Новости».

«Что мы слышали сегодня утром — мы в курсе. Мы на связи с украинским правительством, чтобы обсудить это. Мы работаем над тем, чтобы получить дополнительную информацию», — сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.

Ранее Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.

Ахметов позднее назвал ложью слова украинского лидера о своем участии в подготовке госпереворота. По его словам, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».