Госдеп подтвердил существование плана по сдерживанию России в контексте Украины

Сдерживание России в контексте Украины не является фигурой речи, Вашингтон и НАТО проделывают большую работу в этом направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепа.

«Не знаю, почему вы думаете, что плана нет. За последние семь лет НАТО сделала многое, чтобы повысить возможности Украины по защите себя. США предоставляют военную поддержку», — сказал он.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США выделили Украине порядка $400 млн для защиты ее территориальной целостности и независимости.

«Украина в 2021 году выглядит иначе по сравнению с Украиной в 2014-м», — подчеркнули в госдепе.

Ранее сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона $50 млн, инициировав поправку в военный бюджет США на 2022 год, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с $300 млн до $350 млн.