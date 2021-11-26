Охрана Зеленского сбила с ног журналистку

Охрана президента Владимира Зеленского сбила с ног журналистку телеканала «Прямой». Инцидент произошел в тот момент, когда автомобиль украинского лидера выезжал из здания в Киеве, где проходила пресс-конференция с журналистами, сообщает Vesti.ua.

По информации издания, охрана президента грубо оттесняла представителей СМИ, а когда Зеленский садился в автомобиль произошла давка, в результате которой журналистка телеканала «Прямой» упала на плитку. При этом охранники спешно запрыгивали в машину сопровождения.

Ранее Зеленский провел пресс-конференцию «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов. На ней он в частности заявил, что ему стыдно за эпизод украинской разведки» с операцией по задержанию сотрудников ЧВК «Вагнер». По его словам, операция должна была пройти на борту самолета «Турецких авиалиний». Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран. Пересказывая разговор с экс-председателем Главного управления разведки (ГУР) Василием Бурбой (одним из руководителей операции), Зеленский отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен был быть поставлен в известность, что было чревато большими рисками. Президент подчеркнул, что, будучи главнокомандующим, не стал утверждать операцию из-за отсутствия детальной проработки.