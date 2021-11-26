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Bloomberg: Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении, однако он не хочет войны на Украине, пишет Bloomberg.

«Путин — эксперт в блефе и умении держать Запад в напряжении, подводя отношения к краю, перед тем как повернуть без предупреждения», — говорится в статье агентства.

Издание со ссылкой на «близкие к Кремлю источники» указывает, что, несмотря на нежелание Путина «еще одной войны на Украине, он должен показать, что готов сражаться в случае необходимости». Это, по мнению авторов статьи, необходимо для противостояния расширению присутствия НАТО на Украине.

Как пишет агентство, Путин «искренен, когда говорит, что не планирует вторжений».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Путин назвал эти обвинения алармистскими.

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