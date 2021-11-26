Премьер Баварии предсказал Германии «зимнюю коронавирусную депрессию»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германии придется пройти через «зимнюю коронавирусную депрессию» из-за высокого уровня заболеваемости. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Мы стоим на пороге большой коронавирусной драмы, а также зимней коронавирусной депрессии», — заявил он.

По мнению Зедера, Германию ожидает постепенный рост количества заболевших в течение зимы, поэтому в стране необходимо ввести ограничительные меры.

Ранее число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на беспрецедентные 76 414 — это стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, подконтрольного Минздраву ФРГ. За сутки скончались 357 человек, общее число жертв за все время пандемии достигло 100 476.

Общее число случаев заражения в Германии достигло 5 650 170. Предыдущий антирекорд был установлен 24 ноября, тогда за сутки заболело 66 884 человека. За сутки 335 человек умерли от коронавируса.

Накануне в Германии оценили вероятность начала пятой волны COVID-19.