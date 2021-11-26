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Зеленский заявил о передаче России через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Михаил Зеленский заявил о том, что Киев передал России через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц, ответ пока не поступил. Об этом он сообщил на пресс-конференции «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов.

«У нас есть верифицированный полный список <…> Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у него была встреча с президентом РФ (Владимиром Путиным — Прим. ред.), и он списки передал российской стороне. Я хочу его поблагодарить, потому что он просил за это, он просил в целом и за крымских татар. Я его поблагодарил. Ждем ответа, ответа пока нет», — сказал Зеленский.

В конце сентября сообщалось, что Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. И попросил поднять вопрос их освобождения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Передача списка состоялась на полях Генассамблеи ООН.

Аналогичный список из 450 человек Зеленский ранее передал команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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