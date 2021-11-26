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Путин заявил о необходимости создать условия для урегулирования ситуации в Карабахе

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи рассказал о важности трехсторонних переговоров между лидерами РФ, Азербайджана и Армении в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Здесь и миротворцы наши играют позитивную роль, работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались», — сказал российский лидер.

По его словам, важно понять, что необходимо сделать для того, чтобы ситуация в регионе урегулировалась, и люди могли бы спокойно жить.

26 ноября состоятся трехсторонние переговоры с участием президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Предстоящая встреча будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

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