В Кремле объяснили увольнение главы ФСИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал увольнение руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

Он отметил, что решение об увольнении было инициировано главой ФСИН и не связано с недавними резонансными событиями в российских колониях.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН», — сказал Песков.

Песков уточнил, что в настоящее время ведутся следственные действия, в произошедшем разбирается ФСИН и Генпрокуратура.

«Проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение», — резюмировал представитель Кремля.

Указ об увольнении главы ФСИН Калашникова Путин подписал накануне. Новым главой ФСИН назначен замглавы МВД Аркадий Гостев.

В начале октября проект «Гулагу.нет» сообщил о получении более 1000 видеозаписей из ФСИН, подтверждающих системный характер пыток, избиений и изнасилований в российских колониях и СИЗО, расположенных в Саратовской, Иркутской и Владимирской областях. Ряд видео был опубликован, подтвердив заявления правозащитников.

В Следственном комитете возбудили уголовные дела по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).